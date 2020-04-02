Элла Селицкая о сборе в Бресте: «Мы последнего своего пловца из США забрали, сейчас на карантине находится. Пройдёт 2 недели – присоединяется тоже»

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Довгалёнок о спортсменах: «Находятся в режиме ожидания, не знают, отборы продолжаться будут в этом году либо их перенесут»

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

6 апреля у нас начинается для всей национальной команды сбор на самой лучшей базе в республике в Бресте. А там всё вместе: бассейн, гостиница, тут же питание, тут же диспансер спортивный.

По крайней мере, договорённость есть с руководством брестского Центра олимпийского резерва о том, чтобы выделили время, когда будет готовиться нацкоманда. Чтобы в это время посторонних лиц как можно меньше было, в бассейне находилось. Целенаправленно.

Мы последнего своего пловца из Соединённых Штатов Америки забрали, сейчас он на карантине находится. Пройдёт 2 недели – он присоединяется тоже. И в полном составе в полном объёме вот этот наш сбор до 23 апреля непосредственно – работают все вместе – тренера, спортсмены. А дальше уже последовательно, как говорится, мы просмотрим свой календарь, уточним его, конкретизируем, и в таком контексте будем продолжать работать. Другого просто не дано.