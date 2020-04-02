Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Элла Селицкая о сборе в Бресте: «Мы последнего своего пловца из США забрали, сейчас на карантине находится. Пройдёт 2 недели – присоединяется тоже»

Элла Селицкая о сборе в Бресте: «Мы последнего своего пловца из США забрали, сейчас на карантине находится. Пройдёт 2 недели – присоединяется тоже»

02 апреля 2020 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Довгалёнок о спортсменах: «Находятся в режиме ожидания, не знают, отборы продолжаться будут в этом году либо их перенесут»

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
6 апреля у нас начинается для всей национальной команды сбор на самой лучшей базе в республике в Бресте. А там всё вместе: бассейн, гостиница, тут же питание, тут же диспансер спортивный.

По крайней мере, договорённость есть с руководством брестского Центра олимпийского резерва о том, чтобы выделили время, когда будет готовиться нацкоманда. Чтобы в это время посторонних лиц как можно меньше было, в бассейне находилось. Целенаправленно.

Мы последнего своего пловца из Соединённых Штатов Америки забрали, сейчас он на карантине находится. Пройдёт 2 недели – он присоединяется тоже. И в полном составе в полном объёме вот этот наш сбор до 23 апреля непосредственно – работают все вместе – тренера, спортсмены. А дальше уже последовательно, как говорится, мы просмотрим свой календарь, уточним его, конкретизируем, и в таком контексте будем продолжать работать. Другого просто не дано.

Элла Селицкая о сборе в Бресте: «Мы последнего своего пловца из США забрали, сейчас на карантине находится. Пройдёт 2 недели – присоединяется тоже»-1

# Олимпиада 2020 # Элла Селицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Довгалёнок о спортсменах: «Находятся в режиме ожидания, не знают, отборы продолжаться будут в этом году либо их перенесут»
02 апреля 2020 11:46

Довгалёнок о спортсменах: «Находятся в режиме ожидания, не знают, отборы продолжаться будут в этом году либо их перенесут»

Камандар Маджидов о переносе ОИ: «Для возрастных это будет очень нелегко. И оттяжка на полтора года – это очень большой срок»
02 апреля 2020 11:36

Камандар Маджидов о переносе ОИ: «Для возрастных это будет очень нелегко. И оттяжка на полтора года – это очень большой срок»

Дурнов о переносе Олимпиады: «Это ещё один экзамен для спортсмена»
02 апреля 2020 11:25

Дурнов о переносе Олимпиады: «Это ещё один экзамен для спортсмена»