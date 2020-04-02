Довгалёнок о спортсменах: «Находятся в режиме ожидания, не знают, отборы продолжаться будут в этом году либо их перенесут»

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Самое главное, чтобы сейчас сформировался новый календарь, потому что это больше всего спортсмена, допустим, – они находятся в режиме ожидания, они не знают, отборы продолжаться будут в этом году либо их перенесут на следующий год. И вот это решение международных федераций должно быть намного быстрее, потому что от этого зависит и психологическое состояние. И полтора года для подготовки к Олимпийским играм для спортсмена – это очень много.