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Довгалёнок о спортсменах: «Находятся в режиме ожидания, не знают, отборы продолжаться будут в этом году либо их перенесут»

02 апреля 2020 11:46
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Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Камандар Маджидов о переносе ОИ: «Для возрастных это будет очень нелегко. И оттяжка на полтора года – это очень большой срок»

Довгалёнок о спортсменах: «Находятся в режиме ожидания, не знают, отборы продолжаться будут в этом году либо их перенесут» -1

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Самое главное, чтобы сейчас сформировался новый календарь, потому что это больше всего спортсмена, допустим, – они находятся в режиме ожидания, они не знают, отборы продолжаться будут в этом году либо их перенесут на следующий год. И вот это решение международных федераций должно быть намного быстрее, потому что от этого зависит и психологическое состояние. И полтора года для подготовки к Олимпийским играм для спортсмена – это очень много.

# Олимпиада 2020 # Дмитрий Довгалёнок

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