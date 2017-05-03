Элла Селицкая назначена председателем Белорусской федерации плавания

Новости Беларуси. Новости Беларуси. В Белорусской федерации плавания новый председатель. Вместо Анатолия Тозика, который занимал пост с 2012 года, руководить ведомством будет Элла Селицкая (действующий заместитель министра по налогам и сборам, а в прошлом – член сборной БССР по плаванию). Замещать ее будут директор РЦОП по водным видам спорта Алла Чернова и главный тренер национальной команды Наталья Шоломицкая.

Помимо выборов нового главы, в рамках отчетно-выборной конференции были удостоены нагрудного знака за заслуги 9 человек,

в числе которых лидер белорусской сборной Александра Герасименя, а также ее тренер Елена Климова.