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Хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс открыли счет своим победам в полуфинальной серии Востока с Оттавой

03 мая 2017 19:35
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Новости США. В третьем матче, который прошел под сводами «Мэдисон-Сквер Гардэна», парни Алена Виньо наконец-то избежали нервотрепки и разочарований, которыми были пропитаны для них два прежних сражения с «сенаторами».

Шайбы Матса Цуккарелло, Михаэля Грабнэра, Рика Нэша и Оскара Линдберга стали залогом возвращения интриги в серию.

Оттава же минувшей ночью сумела забить лишь раз – гол провел Жан-Габриэль Пажо. Тот самый, который оформил покер в предыдущей баталии «сенаторов» с «рейнджерами».

Хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс открыли счет своим победам в полуфинальной серии Востока с Оттавой-1

Тем временем на Западе в ночь на 3 мая встретились Нэшвилл и Сент-Луис. Это была уже четвертая игра их серии. Первый и второй периоды выдались засушливыми, но в заключительной трети голы, наконец, появились. Сперва «хищник» Райан Эллис реализовал большинство, затем его партнер Джеймс Нил отличился уже в равных составах. Блюзмэны сдаваться без боя не собирались, и одну шайбу отквитали, однако до овертайма дело так и не дошло.

Нэшвилл взял верх 2:1 в матче и повел 3:1 серии.

До выхода в финал конференции «предаторс» осталось сделать всего один шаг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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