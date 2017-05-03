Хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс открыли счет своим победам в полуфинальной серии Востока с Оттавой

Новости США. В третьем матче, который прошел под сводами «Мэдисон-Сквер Гардэна», парни Алена Виньо наконец-то избежали нервотрепки и разочарований, которыми были пропитаны для них два прежних сражения с «сенаторами».

Шайбы Матса Цуккарелло, Михаэля Грабнэра, Рика Нэша и Оскара Линдберга стали залогом возвращения интриги в серию.

Оттава же минувшей ночью сумела забить лишь раз – гол провел Жан-Габриэль Пажо. Тот самый, который оформил покер в предыдущей баталии «сенаторов» с «рейнджерами».