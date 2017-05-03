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Не думаю, что моя команда уже видит себя в финале: Зидан о предстоящей игре с «Атлетико»

03 мая 2017 19:26
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Новости Испании. Первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» стал бенефисом одного человека – Криштиану Ронаду.

Вчера вечером живой легенде игры «номер один» удалось взорвать трибуны Сантьяго Бернабеу трижды.

Открыл счет португалец на 10 минуте, оказавшись выше всех в чужой штрафной после подачи Каземиро. Затем Роналду, как и весь «Реал», взял голевую паузу, но ближе к концовке расчехлил свою пушку снова. Удар из-за пределов штрафной оказался для Яна Облака неберущимся. Не смог он спасти «Атлетико» и 13 минутами позднее, когда Криштиану увенчал стремительную атаку своей команды ударом с десяти метров.

3:0 – и ответная игра, по сути, превратилась в формальность.

Хотя тренер «матрасников» Диего Симеонэ оптимизма не теряет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не думаю, что моя команда уже видит себя в финале: Зидан о предстоящей игре с «Атлетико»-1

Диего Симеонэ, главный тренер ФК «Атлетико» (Мадрид):
В футболе может произойти всякое, этим он и интересен. Я думаю, у нас еще есть шанс выйти в финал. Я думаю, нужно поскорее забыть это поражение.

На следующей неделе мы постараемся сделать все возможное.

Зинедин Зидан, главный тренер ФК «Реал» (Мадрид):
Ход матча и счет на табло свидетельство того, как здорово мы сыграли. Но впереди ответная игра.

Уверен, что на поле «Атлетико» легко не будет. Не думаю, что моя команда уже видит себя в финале.

# Футбол # Фотофакт # Диего Симеонэ # Зинедин Зидан

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