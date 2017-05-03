Не думаю, что моя команда уже видит себя в финале: Зидан о предстоящей игре с «Атлетико»

Новости Испании. Первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» стал бенефисом одного человека – Криштиану Ронаду.

Вчера вечером живой легенде игры «номер один» удалось взорвать трибуны Сантьяго Бернабеу трижды.

Открыл счет португалец на 10 минуте, оказавшись выше всех в чужой штрафной после подачи Каземиро. Затем Роналду, как и весь «Реал», взял голевую паузу, но ближе к концовке расчехлил свою пушку снова. Удар из-за пределов штрафной оказался для Яна Облака неберущимся. Не смог он спасти «Атлетико» и 13 минутами позднее, когда Криштиану увенчал стремительную атаку своей команды ударом с десяти метров.

3:0 – и ответная игра, по сути, превратилась в формальность.

Хотя тренер «матрасников» Диего Симеонэ оптимизма не теряет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».