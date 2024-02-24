Белорусская гимнастка Елена Титовец заняла второе место в финале на брусьях на втором этапе Кубка мира в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За свое выступление в финале наша спортсменка получила чуть более 14 баллов. Сегодня, 24 февраля, еще один наш представитель Егор Шарамков стал шестым в вольных упражнениях у мужчин. Напомним, Кубок мира по спортивной гимнастике является квалификационным турниром на Олимпиаду в Париже.