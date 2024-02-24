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Елена Титовец заняла второе место в финале на брусьях на втором этапе Кубка мира в Германии

24 февраля 2024 18:17
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Белорусская гимнастка Елена Титовец заняла второе место в финале на брусьях на втором этапе Кубка мира в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Елена Титовец заняла второе место в финале на брусьях на втором этапе Кубка мира в Германии-1

За свое выступление в финале наша спортсменка получила чуть более 14 баллов. Сегодня, 24 февраля, еще один наш представитель Егор Шарамков стал шестым в вольных упражнениях у мужчин. Напомним, Кубок мира по спортивной гимнастике является квалификационным турниром на Олимпиаду в Париже.

# Гимнастика

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