ЧР по лёгкой атлетике. Результаты белорусов во второй день состязаний

Белорусские спортсмены завоевали очередные медали во второй состязательный день чемпионата России по легкой атлетике в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виолетта Скворцова стала лучшей в прыжках в длину. Ее результат – 6 метров 84 сантиметра. Олег Томашевич был вне конкуренции в толкании ядра. Он почти на два метра обошел ближайшего оппонента. Матвей Волков выиграл в прыжках с шестом. Также по результатам субботы в нашей копилке есть серебро, которое завоевала Анна Михайлова в забеге на 400 метров.