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ЧР по лёгкой атлетике. Результаты белорусов во второй день состязаний

24 февраля 2024 18:16
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Белорусские спортсмены завоевали очередные медали во второй состязательный день чемпионата России по легкой атлетике в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧР по лёгкой атлетике. Результаты белорусов во второй день состязаний-1

Виолетта Скворцова стала лучшей в прыжках в длину. Ее результат – 6 метров 84 сантиметра. Олег Томашевич был вне конкуренции в толкании ядра. Он почти на два метра обошел ближайшего оппонента. Матвей Волков выиграл в прыжках с шестом. Также по результатам субботы в нашей копилке есть серебро, которое завоевала Анна Михайлова в забеге на 400 метров.

Напомним, первый день турнира принес нашим атлетам сразу четыре медали: три золотые и одну бронзовую.

# Легкая атлетика

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