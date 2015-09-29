Елена Скрипель – о причинах приглашения в сборную Беларуси по спортивной гимнастике американок

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель.

Прошедший год стал для вас первым полным у руля такой глобальной организации, куда входят несколько видов спорта: художественная гимнастика, спортивная гимнастика, акробатика, прыжки на батутах. Плюс у вас еще свой бизнес. Как вы все это успевали?

Елена Скрипель:

С трудом. Такой длинный вопрос. С трудом успеваю, но успеваю. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Немножечко меньше стало оставаться времени для каких-то своих домашних вопросов, но успеваю делать и то, и другое.

Под вашим чутким руководством художественная гимнастика, спортивная гимнастика, а еще и батут, акробатика, аэробика. Меня интересует не то, как это совмещается с вашим бизнесом, а, вообще, успеваете ли вы следить за всеми этими видами спорта.

Елена Скрипель:

Во-первых, спасибо, что пригласили. Мы с вами, если помните, в прошлый раз обсуждали эту тему. Я была совсем новым человеком. Сейчас я немножечко эвольвирована во все процессы. Как вы знаете, в художественной гимнастике у нас все очень неплохо, мы, конечно, с большим трепетом ожидали чемпионата мира. Хочу сказать: те, кто не был, поверьте мне, это была действительно серьезнейшая, просто не женская борьба. Все боролись за второе-третье места. Первое место, было понятно, будет у россиян. И то, что сделали наши девочки, вы знаете, это просто героический поступок, потому что вопросы были с судейством, эмоциональные вопросы. Весь мир боролся практически за вторые-третьи места. И мы стали все-таки вторые. И Катя Галкина сделала тоже невозможное. Благодаря ее неплохому выступлению в конце чемпионата мы смогли завоевать три лицензии из трех возможных на Олимпиаду в Бразилию. Это очень хороший показатель. Только одна страна кроме нас имеет три лицензии. Это Россия. Так что мы очень довольны.

Я думаю, что вы довольны выступлением Мелитины Станюты. В отдельных видах программы она зачастую проигрывала украинке и, тем не менее, в многоборье сумела собраться и вскочила на пьедестал.

Елена Скрипель:

Мелита вообще по характеру, если кто-то с ней общался, боец по натуре. Она, конечно, может на тренировках и расслабиться, и бывает ей плохо, и больно. Все-таки это сложный вид спорта. Но она до такой степени умеет собираться на чемпионатах (это я видела и в Баку, и знаю, как сейчас на чемпионате мира), что это, конечно, хорошее качество. Не знаю, оно у нее природное или воспитанное, но она выступает за страну. Это у нее очень важный подтекст, который все время вместе с ней во время выступления. Сложно, но она всегда вперед идет. Так что задача выполнена.

То, что касается других видов спорта, то мы сейчас готовимся к чемпионату мира по спортивной гимнастике, вы знаете. У нас идет подготовка к чемпионату мира по батуту. Это еще два олимпийских вида спорта. В батуте все-таки хотелось бы с четвертых мест на третьи переместиться. Недавно я была в Стайках на чемпионате Беларуси. Выступали неплохо, дух хороший у девушек, сшиты новые костюмы, что очень важно особенно для наших девчат.

О спортивной гимнастике мы, наверное, поговорим попозже. Там мы тоже ожидаем каких-то новшеств. Для нас всех это будет большая лотерея. Я сама лично лечу на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Глазго именно для того, чтобы посмотреть, как будут выступать наши девчата и наши ребята. И все-таки мы надеемся завоевать лицензии на Олимпиаду.

И акробатика. Сейчас идет чемпионат Европы в Ризе. Я думаю, что мы тоже можем рассчитывать на нашу тройку, которая на Европейских играх неплохо выступила.

Совсем скоро, Елена Альбертовна, нас ждет, наверное, один из основных стартов года – чемпионат мира по спортивной гимнастике. Вид спорта, который у нас был безумно популярен и успешен. Недавно вы сделали такое громкое заявление о том, что за нашу женскую сборную будут выступать американские гимнастки.

Елена Скрипель:

Сказать, что это громко, я думаю, было бы неверным. Готовилось мероприятие по привлечению американских спортсменок после посещения Нелли Ким Беларуси. Мы проводили работу, если вы знаете, наверное, с ноября, как только я пришла, начали разбираться, что происходит в нашей спортивной гимнастике. К сожалению, у женщин результатов почти никаких сейчас нет, перспективы тоже нет. Мы посмотрели тренировки вместе с Нелли Ким, получили консультации еще от нескольких тренеров достаточно серьезных в женской спортивной гимнастике и сделали все-таки вывод. Был собран Техком Ассоциации (это не я принимала решение) и было принято решение все-таки принять предложение от американской стороны относительно привлечения американских девушек выступить за сборную Беларуси. Я немножечко подробнее объясню. Дело все в том, что этот чемпионат мира – это чемпионат мира, на котором будут разыграны лицензии для Олимпиады. Поэтому нам очень важно все-таки попытаться сделать все возможное, чтобы завоевать хоть одну лицензию, чтобы Беларусь на Олимпиаде была представлена. И, как верно вы сказали, Беларусь с такими огромными колоссальными традициями в спортивной гимнастике уже очень много лет отстает в этом направлении. Поэтому мы будем двигаться в нескольких направлениях. Мы привлекли американок, девочек, и параллельно провели работу по привлечению главного тренера для нашей женской сборной.

То есть будет новый главный тренер.

Елена Скрипель:

Да. У нас достигнута договоренность с Олегом Астапенко. Человек этот очень известный в мире спортивной гимнастики. Сейчас он тренирует сборную Бразилии. Кстати, добился неплохих результатов. Но принял и наше предложение. Мы согласовали все условия, и с января он должен будет приступить к тренировкам. То есть мы будем представлять страну теми силами, которые можем обеспечить, и в то же время активно готовить по новой технике, по новым правилам наших девочек.

То есть, если я вас правильно понял, на этом чемпионате мира за женскую сборную будут уже выступать две представительницы США, которым уже паспорта дали белорусские.

Елена Скрипель:

Да.

То есть это вопрос решенный.

Елена Скрипель:

Да.

Чудесно. Посмотрим, интересно, правда, что из этого получится.

Елена Скрипель:

Да, мне самой очень интересно.

Интересно, почему именно американки.

Елена Скрипель:

Вы знаете, что в Америке этот вид спорта очень развит. Там из-за того, что существует клубная система, в клубах огромное внимание уделяется подготовке девочек в спортивной гимнастике. Но, к сожалению, не все могут попасть в сборную Америки. И в связи с этим возник у нас такой взаимный интерес. С одной стороны, им нужна была страна, за которую они могли бы выступить. Они с радостью готовы выступать. А нам нужны были девочки, которые могут представить страну. Наши интересы сошлись. И, хочу сказать для наших зрителей, для страны это ни стило ни для бюджета, ни для Ассоциации, ни для наших спонсоров ни одной копейки.

Вот о чем подумалось. Если американки приедут в женскую сборную, может быть, в мужскую пригласить китайцев, японцев?

Елена Скрипель:

У нас в мужской еще не так все плохо. У нас неплохая молодая поросль. Занимается лично Далидов Виктор Викторович. По моим данным, пока состав, кто полетит выступать на чемпионат мира от наших мужчин, еще до конца не утвержден. Но я знаю, что он хочет наших старожил заменить молодыми ребятами некоторыми. Я еще состав не могу огласить, потому что мы до конца не знаем.

Вы уже успели почувствовать здесь себя хозяйкой, на этой кухне?

Елена Скрипель:

Нет, как-то хозяйкой я не успела себя почувствовать. Все время чему-то учусь. Но я вам хочу сказать, что мне очень интересно этим заниматься. Я не кривлю душой. Процесс очень интересный, это своя жизнь. Недавно на встрече с президентом в Олимпийском комитете он сказал одну очень правильную вещь. Мы все время привыкли говорить, что спорт вне политики. Он сказал, что спорт – это политика. Потому что нашу Домрачеву, нашу Азаренко ассоциируют с Беларусью. Поэтому, вы знаете, это очень важный аспект, очень интересно. Тем более виды спорта, которые мне достались, мне просто повезло, все-таки медальные. Художественная гимнастика, спортивная. Посмотрите, какие перспективы. Батутисты наши. Просто всем нужно время, нужно внимание. Я думаю, можно еще очень многое сделать, работая в Ассоциации. Я думаю, что я попытаюсь что-то сделать. Просто для того, чтобы получить такое удовлетворение моральное.

Я считаю, что спорт действительно станет большой политикой, когда американская спортсменка в форме сборной Беларуси взойдет на олимпийский пьедестал.

Елена Скрипель:

Да, форма уже подготовлена. Девочки, кстати, очень симпатичные. Одна типично американская, у другой корейская кровь.

В Америке все ахнут, я думаю.

Елена Скрипель:

Да, уже ахают. Ждут результатов.