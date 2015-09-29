Программа «Неделя спорта» – в гостях у бронзового призера чемпионата мира по дзюдо Дарьи Скрыпник

Кто не знает Дашу Скрыпник? Девушка занимается профессионально дзюдо и в 2015 году на чемпионате мира она стала бронзовым призером. Кстати, эта медаль – единственная и первая в суверенной Беларуси. Мы пришли к ней на блины, которые она не только любит кушать, но и прекрасно готовит. Если представили, в общем-то, портрет профессиональной дзюдоистки, вы будете приятно удивлены.

Дарья Скрыпник, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо:

Мой весь – 52 кг, выступаю в 52. А так у меня чуть-чуть больше, но это секрет. А рост – 162 см.

Их история встречи умилительна и искрометна. Что говорится – пришел, увидел, победил.

Михаил Бокатуро:

Были на параде, там и познакомились. Она была в кимоно, я был в форме. Издалека увидел красивые глаза. Все и закрутилось, понеслось.

Пока месили тесто для блинов, можно сказать, в четыре руки, ребята делились своими маленькими секретами большой жизни.

Дарья Скрыпник:

Иногда мы тут с ним можем побороться. Я поддаюсь.

Если бы были названия годовщин совместной жизни, то ребята дотянули бы до ромашковой «свадьбы».

Дарья Скрыпник:

Он у меня умничка. Вместе мы уже 9 лет.

Даша Скрыпник на татами с 9 лет. Никто и предположить не мог, что именно она станет той, кто откроет счет мировым медалям белорусов в женской борьбе. 2015 год стал для девушки в кимоно триумфальным. Но это только начало, и теперь Дарьи предстоит доказать, что она действительно может многое.

К девушкам в спортивном костюме так привыкаешь, что даже не представляешь их в другом образе.

Дарья Скрыпник:

Не любит он, когда я в гламуре.

Михаил Бокатуро:

Я люблю, когда Даша по-разному выглядит, в любой одежде. В гламуре не люблю.

Дарья Скрыпник:

На Олимпийских играх я возьму какую-либо медаль, а потом мы будем сидеть и в декрете, и жить вместе. На самом деле, тяжело, я думаю, завязать, поэтому все равно фитнес будет.

Даша и Миша не знают, что будет впереди, но вот о детях не только мечтают, но и считают их уже по головам.

Михаил Бокатуро:

Будет Настя, Дарья и пацан еще. Я не знаю, как его назову.

Будущее Насти, Даши и «пацану» уже предопределено.

Михаил Бокатуро:

Мечтаю в реслинг отдать или в бокс.

Бытует мнение, что все девчонки, которые занимаются, мягко сказать, не женскими видами спорта, очень хозяйственные и самые лучшие жены.

Дарья Скрыпник:

Михаил мусорит иногда. Как и все мужчины, в принципе. Разбрасывает свои вещи, меня это злит иногда. Я убираю. Но в последнее время он начинает сам убирать.

Михаил в прошлом боксер, мастер спорта, участник чемпионата мира. А спортсмены, как известно, народ очень «творческий».

Михаил Бокатуро:

Золото дарю, цветы, понятное дело. И все то, что ей доставляет удовольствие. Мне самому очень нравится, когда ей нравится, когда она радуется.

Сейчас они вместе готовят блинчики, но очень часто им приходится расставаться, ведь спортивная жизнь и трудная, и кочевая. Нужно набраться терпения: кому-то ждать, а кому-то быть верным.

Дарья Скрыпник:

Даже если далеко я нахожусь, все равно ощущаю, что мы вместе. Потому что мы частенько созваниваемся, списываемся. Надоедаю, правда, но что же делать.

Несмотря на то, что Даша Скрыпник уже обеспечила себе путевку в Рио, ей необходимо держать себя в идеальной спортивной форме, и девушка каждый день тренируется, так как турниры идут один за другим, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Ребята живут на съемной квартире, но очень мечтают о собственном доме.

Дарья Скрыпник:

На данный момент мы снимаем квартиру, но в перспективе мы хотим, естественно, свое жилище, замок.

Блины зашкварчали и оказались на тарелке усилиями наших героев. На последний вопрос – секрет счастья – отвечали по отдельности.

Дарья Скрыпник:

Счастье – это когда находимся вместе, рядышком.

Михаил Бокатуро:

Когда мы вместе и солнышко на месте.

После обеда Даша отправляется на тренировку, а Миша – на работу (он бизнесмен). У него всегда есть минутка подумать о любимой, а у нее есть время, даже тренируясь в поте лица и ударяясь о мат, придумать, как провести вечер вдвоем с любимым.