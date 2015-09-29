Спортивная акробатика в Беларуси: во сколько лет начинать заниматься и какие в этом виде спорта секреты успеха

Вероника, Катя и Карина после Европейских игр в Баку не то, чтобы проснулись знаменитыми, но внимания к себе сейчас девушки получают гораздо больше. Равно как и вид спорта, которому они преданы. Спортивная акробатика взяла лучшее от гимнастики, танца, где-то даже цирковых элементов, привнесла свое. И в этом миксте и получился необычайно зрелищный и эстетичный вид спорта.

Вероника Набокина:

Нам приходится отращивать волосы. Даже если хочешь постричься или покраситься, надо спрашивать разрешения тренера. Всегда хочется постричься.

Внешний вид в акробатике – один из трех китов, на которых и держится успешное выступление. Причем с требованиями к прическе все понятнее некуда – классическая гулька. А вот макияж и костюмы – дело тонкое. Здесь важна золотая середина. Яркий и даже броский макияж не должен переходить в карикатурно-театральный. Промашки караются строго: минусами в баллах. С костюмами та же история.

Жанна Юшко, старший тренер Национальной команды по спортивной акробатике:

На сегодняшний день уже экстравагантность иногда даже очень приветствуется. Единственное, есть ограничения в правилах, что, может быть, ты не оденешь костюм клоуна, костюм милитари (военный), что-то еще. Но постепенно эта грань тоже начинает стираться. Иногда нам говорят в Международной федерации, чтобы сделали его более зрелищным и красивым, а потом говорят, что мы как-то очень ушли от спорта, слишком театрализовались. Да, должна быть какая-то середина.

Вероника Набокина:

У нас был купальник, завязанные платочки, типа жилетки. Нам сказали, что так нельзя, что это очень театрально. Нам пришлось перешить купальник.

Выбор и разработка костюмов в акробатике – прерогатива хореографа, разумеется, не без одобрения самих спортсменок и тренера, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Но главная задача хореографа – постановка программы. Вплести элементы, которые есть в арсенале спортсменов, в канву музыкальной композиции, учесть при этом все чисто спортивные нюансы и уложить свою историю в две минуты – задача не из легких. Первична здесь – музыка.

Инна Кинэ, хореограф:

Это всегда самый мучительный момент – найти музыку. Подбирается под каждый состав, как платье. Вот идет девушке цвет или не идет, идет характер или не идет. И уже когда знаешь характер своих воспитанников, уже понимаешь: эти сделают лирику интереснее, а у этих пойдет какая-то энергичная композиция.

Жанна Юшко, старший тренер Национальной команды по спортивной акробатике:

Хореографу здесь отводится очень большая работа, потому что в акробатике есть оценка за артистизм. Поэтому очень важна сама постановка, это должен быть мини-спектакль. И из этого выходит оценка за артистизм. Несмотря на то, что у тебя могут быть натянуты носки, все очень красиво, но если нет сюжетной линии, судья уже воспринимают, что есть какая-то сбавка.

В создании своей истории на ковре хореографу порой очень хочется побольше свободы, добавить экстравагантности костюмам, зрелищности элементам, но вольные порывы творческой души притормаживает регламент состязаний.

Инна Кинэ, хореограф:

Заходят девочки на пирамиду, и я хочу эту пирамиду повернуть, а мне говорят, что по правилам нельзя. Я как хореограф понимаю, что это будет красиво и выигрышно, но им будет сбавка, потому что у них фиксировано должно быть. Я к этому тоже привыкала. Пока я вошла в курс дела, что можно, а что нельзя. Сейчас уже легче работать.

Пирамиды и упражнения на баланс, к слову, сильная сторона нашего уже почти звездного женского трио Екатерина Борисевич, Вероника Набокина, Карина Сандович.

Кроме женской тройки в спортивной акробатике представлены мужской квартет, дуэты мужской и женский, и смешанная пара. У каждого вида – своя специфика, своя прелесть и свои сложности. Но общее сразу бросается в глаза: один из партнеров всегда заметно легче остальных. Но это как раз тот самый случай, когда «мал да удал».

Вероника Набокина:

Баланс – это первое упражнение. Это пирамида, когда мы друг на друга становимся, и наша верхняя (Карина) делает стойку на руках. Динамика – это вытяжное упражнение, когда мы бросаем ее. В общем, везде у нас Карина главная. Мы ее бросаем, не забываем поймать – это самое главное.

Необходимость поймать партнершу в списке навыков акробаток по умолчанию. Это основы. А для успеха все должно быть проработано до мелочей. Мастерство атлетов в выполнении программы и есть третий и, пожалуй, самый важный столп, на котором держится акробатика.

Как и все гимнастические виды, акробатика крайне молодой вид спорта. Приходят сюда в пять лет, уже в 10 получают спортивные разряды, а в 15 открыта дорога в национальную команду и взрослый спорт.

Гибкость, сила, координация – все это здесь важно, а кроме того – коммуникабельность. Не найдя общий язык, коллектив, будь то дуэт, трио или квартет, вряд ли найдет общий путь к пьедесталу. И мелочей здесь не бывает, ведь хоть и встречают в акробатике по одежке.

Жанна Юшко, старший тренер Национальной команды по спортивной акробатике:

А провожают по твоему мастерству. Сначала они вышли, три красивые девушки, красиво одетые. И то, что они потом покажут, выйдут с ковра, то есть их мастерство, их исполнение элементов. Конечно, очень хорошо, что у тебя прекрасное упражнение, прекрасный костюм, но выполнить свои элементы технически грамотно – это просто обязательно. И от этого тебя провожают хорошей оценкой.