29 сентября БАТЭ в рамках группового этапа Лиги чемпионов примет на «Борисов-Арене» «Рому»

Новости Беларусию 29 сентября вечером над Борисовом в очередной раз раздастся привычная для этого города мелодия – гимн Лиги чемпионов. Первый домашний матч нынешнего группового этапа БАТЭ проведет против итальянской «Ромы».

Вице-чемпионы Италии приедут на «Борисов-Арену» без своего лидера Франческо Тотти, у которого травмировано бедро. Также не помогут «волкам» Сейду Кейта и Эдин Джеко. Впрочем, у команды Александра Ермаковича тоже не все гладко – на поле по-прежнему не появятся Виталий Родионов и Максим Жавнерчик.

Дебютный домашний матч на групповой стадии минувшего сезона принес борисовчанам победу над «Атлетиком» из Бильбао – 2:1. Будем верить, что традиция будет продолжена и в текущем розыгрыше. Стартовый свисток английского рефери Марка Клаттенбурга будет дан в 21:45, сообщили в программе «СТВ-Спорт».