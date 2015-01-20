Союз белорусских батутистов Анны Горченок и Владислава Гончарова: мешает ли любовь завоеванию медалей

«Ты одна мне ростом вровень». Словами поэта Владимира Маяковского батутист Владислав Гончаров может сказать о своей подруге Анне Горченок. Речь не столько о стати, сколько о статусе. Молодые люди синхронно выиграли чемпионат Европы и стали бронзовыми призерами чемпионата мира. И это в сольной, олимпийской, программе.

Одинаково успешными были гимнастка Людмила Турищева и легкоатлет Валерий Борзов, биатлонисты Лив-Грейт и Рафаэль Пуаре. Да и в белорусском спорте есть примеры: метатели Игорь Астапкович и Ирина Ятченко, пятиборцы Михаил и Анастасия Прокопенко. Если эти пары и ведут счет трофеям, то для галочки.

Анна Горченок, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

У нас все-таки есть разница в одну медаль. У меня в синхронных прыжках «бронза», у него – «серебро». Так что мужчина впереди, лидирует.

Владислав Гончаров, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

На чемпионате мира нынешнем, который в Америке прошел, Аня, безусловно, помогала и предварительно, и полуфинально, и финально. Всегда была со мной, настраивала меня.

Анна Горченок, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

Больше за него переживала, чем за себя.

Владислав Гончаров, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

Больше энергии мне отдала, чем себе оставила.

Жаль, в прыжках на батуте нет такого вида программы, как микст. В нем белорусский дуэт был бы непобедим.

Аня и Влад познакомились четыре года назад на тренировке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Предложение дружить поступило в духе времени – по электронной почте. Им обоим нравится взмывать ввысь, отталкиваясь от пружинистой сетки. Но в остальном ребята разные. И на любимое дело смотрят каждый под своим углом. По мнению Влада, в батуте главное…

Владислав Гончаров, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

Техническая составляющая, скорее всего. Потому что у нас оценки складываются из высоты, сложности и техники.

Анна Горченок, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

Оно, конечно, всё техника, но когда сам человек заходит на батут и прыгает поэтически, как-то легко, то судьи по-другому на это смотрят. Как-то мне же удается с самой маленькой сложностью, можно сказать, в мире завоевывать такие медали.

Горченок – натура романтическая. Гончаров – реалист до мозга костей. Вот и досуг спортсмены проводят иногда вместе, но чаще – порознь.

Анна Горченок, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

В кино ходить очень любим.

Владислав Гончаров, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

Да, очень часто в кино ходим.

Анна Горченок, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

Стараемся не пропускать премьеры интересных фильмов, всегда присутствовать. Я люблю театры, но Влада туда не затянуть еще.

Владислав Гончаров, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

К технике больше пристрастия, чем к искусству.

Кстати, о кино. Культовый фильм «Знакомство с родителями» для обоих уже воплотился в жизнь. Не ждите, что здесь бушуют страсти, как у Монтекки и Капулетти.

Анна Горченок, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

Мои родители очень любят Влада. Они всегда хотели мальчика, а у них две девочки. Поэтому Влад для них как родной сын.

Не помешает ли этой паре широкий размах крыльев? Настанет день, когда одному придется сказать: «Я служу этому человеку». Кто это будет?

Анна Горченок, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

Я, конечно. Мужчина должен быть впереди в любом случае. Рано или поздно придется уйти в тень, все-таки женщина – это семья, в первую очередь.

Владислав Гончаров, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте:

Будет хранительницей очага.