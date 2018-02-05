Доллары и машины: как награждали победителей Олимпиады в 1994 году?

Новости Беларуси. Хоть о деньгах не принято говорить, но перед каждой Олимпиадой озвучивается сумма призовых за завоеванные награды, и они выглядят достаточно привлекательно, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Светлана Парамыгина, заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призёр Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призёр чемпионатов мира, обладательница Кубка мира отвечает на вопросы ведущих в программе «Неделя спорта».
Светлана Вячеславовна, а была ли такая практика в годы вашего выступления в 1994 году?
Светлана Парамыгина, трехкратная чемпионка мира по биатлону:
Нас провожали скромно. Кебич тогда приехал в Раубичи. Это был довольно темный актовый зал. Нас собрали. Не скажу, что мы были по-праздничному одеты, потому что мы и не предполагали. Из всего, что я помню – суммы, по-моему, не озвучивали. Единственное, Кебич тогда сказал, что лучшим белорусским олимпийцам будет вручена машина.
Что касается денежных сумм, я узнала лично о них только после Олимпиады. Мне выплатили 3000 долларов. Я сложила их с премией моего тренера-отца – это было 200 долларов, и папа купил на них подержанный автомобиль и 40-летний домик в деревне посреди леса.
Когда папа приехал в Брест покупать машину, и отдавал уже деньги, то деньги не хотели брать – долларовые купюры были 60-х годов. Никто тогда не видел таких денег.