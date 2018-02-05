Доллары и машины: как награждали победителей Олимпиады в 1994 году?

Новости Беларуси. Хоть о деньгах не принято говорить, но перед каждой Олимпиадой озвучивается сумма призовых за завоеванные награды, и они выглядят достаточно привлекательно, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Светлана Парамыгина, заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призёр Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призёр чемпионатов мира, обладательница Кубка мира отвечает на вопросы ведущих в программе «Неделя спорта».

Светлана Вячеславовна, а была ли такая практика в годы вашего выступления в 1994 году?