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Экс-тренер БАТЭ Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА

09 января 2018 22:06
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Новости Беларуси. Бывший наставник борисовского БАТЭ Александр Ермакович продолжит свою карьеру в московском ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, не в качестве главного тренера, а как один из ассистентов своего земляка Виктора Гончаренко. О том, что Ермакович вошел в штаб «армейцев», стало известно 9 января. Напоминаем, в 5 января он объявил об уходе из БАТЭ, а новым рулевым «желто-синих» стал Олег Дулуб.

Первая пресс-конференция нового главного тренера БАТЭ. С чего начнет свою работу Олег Дулуб?

# Футбол # Александр Ермакович

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