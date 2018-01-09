Экс-тренер БАТЭ Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА

Новости Беларуси. Бывший наставник борисовского БАТЭ Александр Ермакович продолжит свою карьеру в московском ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, не в качестве главного тренера, а как один из ассистентов своего земляка Виктора Гончаренко. О том, что Ермакович вошел в штаб «армейцев», стало известно 9 января. Напоминаем, в 5 января он объявил об уходе из БАТЭ, а новым рулевым «желто-синих» стал Олег Дулуб.