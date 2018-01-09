Белорусская хоккейная экстралига: результаты матчей 9 января

Новости Беларуси. По два матча состоялись вечером 9 января в высшей и низшей шестерках отечественной хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сильнейшем пуле выездных побед добились «Гомель» и «Шахтер». «Рыси» взяли верх над «Динамо-Молодечно», причем сохранили свои ворота на замке. А вот «горнякам» пришлось понервничать, но все-таки три очка от них никуда не делись.

В «слабой» компании продолжает удивлять «Брест», добившийся уже пятой подряд победы. На этот раз команда с запада страны уверенно одолела «Могилев». Удивил и результат матча «Лида» – «Витебск». Лидер низшей шестерки всухую проиграл ее аутсайдеру.