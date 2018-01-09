«Беларусь движется в правильном направлении в подготовке к Евроиграм»: главный эксперт ЕОК по спорту

Так оценил уровень готовности нашей страны к Евроиграм-2019 главный эксперт Европейских олимпийских комитетов по спорту Асимакис Асимакопулос. По словам высокого гостя, сейчас важно объединить усилия всех заинтересованных ведомств для достижения максимального результата. До старта масштабного спортивного праздника остается всего 16 месяцев, поэтому времени на отшлифовку нюансов не так и много. Тем не менее, нерешенных и нерешаемых вопросов практически нет. А общий успех соревнований будет зависеть от слаженных действий всех комитетов.