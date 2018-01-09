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«Беларусь движется в правильном направлении в подготовке к Евроиграм»: главный эксперт ЕОК по спорту

09 января 2018 21:51
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Новости Беларуси. Беларусь в предвкушении Европейских игр. Страна готова к приему гостей, осталось лишь уладить вопросы взаимодействия между структурами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Беларусь движется в правильном направлении в подготовке к Евроиграм»: главный эксперт ЕОК по спорту-1

Так оценил уровень готовности нашей страны к Евроиграм-2019 главный эксперт Европейских олимпийских комитетов по спорту Асимакис Асимакопулос. По словам высокого гостя, сейчас важно объединить усилия всех заинтересованных ведомств для достижения максимального результата. До старта масштабного спортивного праздника остается всего 16 месяцев, поэтому времени на отшлифовку нюансов не так и много. Тем не менее, нерешенных и нерешаемых вопросов практически нет. А общий успех соревнований будет зависеть от слаженных действий всех комитетов.

«Беларусь движется в правильном направлении в подготовке к Евроиграм»: главный эксперт ЕОК по спорту-4

Асимакис Асимакопулос, главный эксперт Европейских олимпийских комитетов по спорту:
Беларусь движется в правильном направлении в подготовке к Евроиграм. У Беларуси есть база, на которой можно проводить игры, уже построены объекты, есть отличные человеческие ресурсы, знания. Остается только все это привести к единому знаменателю, требованиям Европейских олимпийских комитетов. И тогда все получится.

# Фотофакт # Европейские игры # Асимакис Асимакопулос

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