Прямой эфир

Соболенко в паре с Кудерметовой прошла в четвертьфинал турнира в Хобарте

09 января 2018 21:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает выступать на турнире в австралийском Хобарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем не только в одиночном разряде, где 8 января успешно преодолела первый круг, но и в парном, где сделала то же самое на следующий день. В тандеме с россиянкой Вероникой Кудерметовой наша теннисистка справилась с дуэтом Нателла Дзаламидзе – Ксения Кнолль.

Итоговый счет – 6:1, 5:7, 10:6 в пользу Соболенко и Кудерметовой.

В четвертьфинале их поджидает первая сеяная пара, состоящая из румынки Ралуки Олару и украинки Ольги Савчук.

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам никто не дал особо расслабляться»: как волейболистки «Минчанки» готовились к поединку с «Единством»
09 января 2018 21:30

«Нам никто не дал особо расслабляться»: как волейболистки «Минчанки» готовились к поединку с «Единством»

«Отступать нам уже некуда». Игроки «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»
09 января 2018 20:50

«Отступать нам уже некуда». Игроки «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»

КХЛ. Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву»
09 января 2018 20:44

КХЛ. Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву»