Екименко о перспективах женской команды: «Есть еще шанс и надежда, что мы попадем на Олимпийские игры»

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Радует, что из каждой команды есть кандидаты в национальную сборную, которая готовится к отборочному турниру к Олимпийским играм. Вот в июне они будут играть. У нас есть еще шанс и надежда, что мы попадем на Олимпийские игры.