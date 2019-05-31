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Екименко о перспективах женской команды: «Есть еще шанс и надежда, что мы попадем на Олимпийские игры»

31 мая 2019 14:23
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Новости Беларуси. «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин и отправляется на самый престижный клубный турнир Европы – Европейскую хоккейную лигу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екименко о перспективах женской команды: «Есть еще шанс и надежда, что мы попадем на Олимпийские игры»-1

В третьем матче финальной серии национального первенства, который проходил в Смолевичах, столичная команда взяла верх над местной «Викторией» – 4:3.

Екименко о перспективах женской команды: «Есть еще шанс и надежда, что мы попадем на Олимпийские игры»-4

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Радует, что из каждой команды есть кандидаты в национальную сборную, которая готовится к отборочному турниру к Олимпийским играм. Вот в июне они будут играть. У нас есть еще шанс и надежда, что мы попадем на Олимпийские игры.

# Хоккей Беларуси # Александр Екименко # Фотофакт

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