Прямой эфир

Егор Сидоров оформил дубль в первом матче плей-офф ЗХЛ

29 марта 2024 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Егор Сидоров оформил дубль в первом матче плей-офф Западной хоккейной лиги. Однако это не помогло его «Саскатуну» одержать победу над «Принсом-Альбертом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Сидоров оформил дубль в первом матче плей-офф ЗХЛ-1

Белорусский форвард реализовал большинство на 20-й минуте. А под занавес заключительной трети успех повторил. Это его первые очки в нынешнем плей-офф. По итогам регулярки у Сидорова 88 баллов.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал турнира категории 1000 в Майами
29 марта 2024 12:30

Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал турнира категории 1000 в Майами

В Бресте определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд
28 марта 2024 19:17

В Бресте определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд

Белорусы завоевали 10 золотых медалей на международном турнире «Легенды гимнастики»
28 марта 2024 17:26

Белорусы завоевали 10 золотых медалей на международном турнире «Легенды гимнастики»