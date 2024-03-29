Егор Сидоров оформил дубль в первом матче плей-офф ЗХЛ

Егор Сидоров оформил дубль в первом матче плей-офф Западной хоккейной лиги. Однако это не помогло его «Саскатуну» одержать победу над «Принсом-Альбертом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард реализовал большинство на 20-й минуте. А под занавес заключительной трети успех повторил. Это его первые очки в нынешнем плей-офф. По итогам регулярки у Сидорова 88 баллов.