В Бресте определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд

Александр Маджаров, главный тренер женской команды «Гомель»:

Получилось то, что планировали. И в защите была хорошая игра, и в нападении, когда мы готовились, что будут забирать персонально, и разбирали эти моменты. В принципе, то, что планировали, получилось. Здесь такая ситуация – это Кубок. И здесь нужно любого соперника выигрывать. Поэтому, кто сегодня будет сильнее, с тем и будем играть.

Во втором матче «БНТУ» разгромил брестскую «Виктория-Берестье» – 33:23. Титульный поединок состоится в пятницу, 29 марта. У мужчин «Финал четырех» пройдет 22-23 мая в минском спорткомплексе «Уручье».