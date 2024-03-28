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В Бресте определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд

28 марта 2024 19:17
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В Бресте определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Бресте определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд-1

Трофей разыграют действующий победитель «Гомель» и «БНТУ». Гомельчанки настроены защитить титул. В первом полуфинале девушки переиграли «Городничанку» со счетом 30:24.

В Бресте определились финалисты Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд-4

Александр Маджаров, главный тренер женской команды «Гомель»:
Получилось то, что планировали. И в защите была хорошая игра, и в нападении, когда мы готовились, что будут забирать персонально, и разбирали эти моменты. В принципе, то, что планировали, получилось. Здесь такая ситуация – это Кубок. И здесь нужно любого соперника выигрывать. Поэтому, кто сегодня будет сильнее, с тем и будем играть.

Во втором матче «БНТУ» разгромил брестскую «Виктория-Берестье» – 33:23. Титульный поединок состоится в пятницу, 29 марта. У мужчин «Финал четырех» пройдет 22-23 мая в минском спорткомплексе «Уручье».

# Гандбол

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