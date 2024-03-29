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Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал турнира категории 1000 в Майами

29 марта 2024 12:30
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Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал турнира категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал турнира категории 1000 в Майами-1

В поединке 1/2 белоруска, занимающая 32-е место в мировом рейтинге, уступила четвертой ракетке планеты Елене Рыбакиной из Казахстана. Первая партия осталась за соперницей – 6:4, во второй Виктория навесила баранку своей визави – 6:0. В третьем отрезке белоруска не позволила Елене подать на матч, но все равно уступила на решающем тай-брейке. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Елена Рыбакина вышла в финал, установив антирекорд турнира по количеству проигранных на пути к решающему матчу геймов – 69.

Напомним, Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами.

# Теннис # Виктория Азаренко

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