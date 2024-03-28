Белорусы завоевали 10 золотых медалей на международном турнире «Легенды гимнастики»

В заключительный день международного турнира «Легенды гимнастики», который в эти дни проходил в олимпийском спортивном комплексе «Стайки», сильнейшие спортсмены Беларуси, России и Казахстана определяли лучших на пяти снарядах в отдельных видах многоборья, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состязаниях принимали участие как взрослые, так и юниоры.

У белорусов отметим три золота молодых гимнастов. Стас Павлюченко был лучшим на брусьях, Денис Старовойтов на кольцах, а Владислав Басаргин показал наивысшие баллы в опорном прыжке. У девушек медаль наивысшей пробы завоевала Софья Штыхецкая. Уже сегодня тренерский штаб делает ставки на этих юниоров и рассчитывает на них в 2028 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Валерий Колодинский, главный тренер женской национальной команды по спортивной гимнастике: На отдельных снарядах лидеры юниорской сборной уже конкурируют с нашими. Потому что следующее поколение у нас сильнее, чем это поколение, и мы надеемся на следующий цикл. При благоприятных условиях постараемся приготовить хорошую, достойную команду. Не отдельных спортсменов и отдельные снаряды, а именно команду. В 2028-м году в Лос-Анджелесе. Лидеры показали достойное выступление, которое конкурентоспособно на международной арене.

Татьяна Фролова, главный судья соревнований:

Практически на каждом снаряде наши ребята в тройке призеров. Да, это первый старт, получается, в этом году, в 2024-м, но для них главный. К этому старту ребята подошли ответственно, серьезно и выступили достойно.

Наилучший результат четверга, 28 марта, у белорусов в категории юниоры – серебро Елены Титовец и Алексея Селезнева на брусьях. Всего наши гимнасты положили в медальную копилку 39 наград, 10 из которых золото.