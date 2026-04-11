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Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» во втором поединке четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

11 апреля 2026 18:32
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Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Ак Барсу» во втором домашнем поединке четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый матч, напомним, остался за дружиной из Татарстана, и 11 апреля наши парни намеревались взять реванш. Однако не получилось. Гости активно вступили в борьбу и уже к 5-й минуте обеспечили перевес в две шайбы. На экваторе отрезка Алекс Лимож эффектным броском в ближний верхний угол сократил отставание. Но еще до перерыва «барсы» вернули себе двукратное преимущество. После возобновления игры «минчане» пустили в ход весь свой атакующий потенциал и перебросали своих оппонентов, но счет так и не изменился. В заключительной трети «динамовцы» приложили максимум усилий, чтобы отыграться и в течение нескольких минут дважды огорчили своих визави, восстановив тем самым равенство на табло. Отличились Сергей Кузнецов и Виталий Пинчук. На излете основного времени Сэм Энас вывел белорусский клуб вперед, однако гости перевели дуэль в овертайм.

Там удача оказалась на стороне «Ак Барса», победа в матче, 5:4, и преимущество в серии, 2:0.

В следующий раз соперники встретятся в предстоящий понедельник в Казани. Отметим, сегодняшний поединок стал тысячным в Континентальной хоккейной лиге для капитана «зубров» Андрея Стася, он первый среди белорусских игроков достиг такой отметки.

# Хоккей

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