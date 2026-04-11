Смоленский «Славутич» вышел в финал Кубка Президента

Смоленский «Славутич» стал вторым финалистом хоккейного Кубка Президента.

Шестой матч серии до четырех побед против солигорского «Шахтера» состоялся на льду российского клуба. После двух периодов на табло сохранялся безголевой паритет. По такому же сценарию развивались события и заключительной трети, лишь за две минуты до завершения основного времени хозяевам удалось открыть счет. Точный бросок нанес Максим Проскурин, нападающий принес викторию своей команде – 1:0, а вместе с ней и пропуск в решающий раунд чемпионата Беларуси.

Там подопечных Ивана Усенко ожидает жлобинский «Металлург», который одолел действующего обладателя трофея – столичную «Юность».