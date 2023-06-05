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Егор Карпицкий признан лучшим игроком мая чемпионата Беларуси по футболу

05 июня 2023 19:32
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Новости Беларуси. Егор Карпицкий признан лучшим игроком мая чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Карпицкий признан лучшим игроком мая чемпионата Беларуси по футболу-1

Форвард «Шахтера» в прошедшем месяце оказал значительное влияние на атакующую составляющую солигорского коллектива. При этом в его копилке пять голов.

Егор Карпицкий признан лучшим игроком мая чемпионата Беларуси по футболу-4

В национальном первенстве был определен и лучший тренер мая. Им стал наставник жодинского «Торпедо» Дмитрий Молош. Его дружина продолжает идти в нынешнем сезоне без поражений и в турнирной таблице пока замыкает топ-3.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Молош # Фотофакт

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