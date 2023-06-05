Определился состав сборной Беларуси по хоккею U16 на «Кубок Сириуса»

Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею, составленной из игроков до 16 лет, определился с составом команды на предстоящий «Кубок Сириуса», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В окончательную заявку включены фамилии 25 человек. Состязания пройдут в Сочи с 7 по 16 июня. Кубок разыграют представители семи дружин. Каждая сразится с каждой. Начнется для нас турнир в среду, 7 июня, поединком с российскими сверстниками.