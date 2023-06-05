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Определился состав сборной Беларуси по хоккею U16 на «Кубок Сириуса»

05 июня 2023 16:03
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Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею, составленной из игроков до 16 лет, определился с составом команды на предстоящий «Кубок Сириуса», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определился состав сборной Беларуси по хоккею U16 на «Кубок Сириуса»-1

В окончательную заявку включены фамилии 25 человек. Состязания пройдут в Сочи с 7 по 16 июня. Кубок разыграют представители семи дружин. Каждая сразится с каждой. Начнется для нас турнир в среду, 7 июня, поединком с российскими сверстниками.

# Хоккей # Фотофакт

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