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Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

05 июня 2023 19:30
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Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси сезона 2023/2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Битву за титул продолжат 32 дружины.

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу-1

Действующий обладатель трофея жодинское «Торпедо-БелАЗ» начнет защиту гостевой встречей с представителем первой лиги «Лидой». Финалист прошлого розыгрыша БАТЭ встретится с «Миорами» из второй лиги. Лидер чемпионата страны минское «Динамо» сыграет с «Жодино-Южное».

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу-4

Поединки 1/16 финала, в которых играют клубы-участники турниров УЕФА, пройдут 27-28 июня, а остальные встречи состоятся 21-23 июля.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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