Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси сезона 2023/2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Битву за титул продолжат 32 дружины.

Действующий обладатель трофея жодинское «Торпедо-БелАЗ» начнет защиту гостевой встречей с представителем первой лиги «Лидой». Финалист прошлого розыгрыша БАТЭ встретится с «Миорами» из второй лиги. Лидер чемпионата страны минское «Динамо» сыграет с «Жодино-Южное».