Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монпелье

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира во французском Монпелье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором круге соревнований наш спортсмен оказался сильнее словенца Альяжа Бедене – 6:4, 7:6. Соперником Егора на этом этапе станет победитель пары Давидович-Фокина / Хуркач.

Теннис. Белорус Василевский вышел в полуфинал парного разряда турнира Монпелье