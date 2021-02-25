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Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монпелье

25 февраля 2021 15:01
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира во французском Монпелье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монпелье-1

Во втором круге соревнований наш спортсмен оказался сильнее словенца Альяжа Бедене – 6:4, 7:6. Соперником Егора на этом этапе станет победитель пары Давидович-Фокина / Хуркач. 

Теннис. Белорус Василевский вышел в полуфинал парного разряда турнира Монпелье

Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монпелье-4

Турнир в Монпелье завершится 28 февраля. Призовой фонд соревнований равен почти двум миллионам белорусских рублей.

# Теннис # Егор Герасимов # Альяж Бедене # Алехандро Давидович-Фокина # Хуберт Хуркач # Фотофакт

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