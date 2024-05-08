Егор Герасимов вышел в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира в Китае

Белорусско-российская пара Егор Герасимов и Евгений Донской вышли в четвертьфинал теннисного турнира в китайском Уси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом круге наши ребята выиграли у австралийского тандема Дилейни/Перселл со счетом 6:2, 1:6, 13:11. В матче 1/4 финала, который состоится завтра, Герасимов и Донской встретятся с четвертой сеяной парой, японцами Мацуи/Уесуги.