Егор Сидоров завершил сезон в Западной хоккейной лиге

111 очков. Таким получился сезон у Егора Сидорова в Западной хоккейной лиге. Этой ночью клуб с белорусом в составе не сумел выйти в финал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дальше победителя регулярки не пустил Мус-Джо. В решающей встрече наш соотечественник бомбардирскими навыками не блеснул. Тем не менее соревновательный год форвард провел уверенно. В гладком сезоне у Сидорова в 66 дуэлях 88 результативных действий. В нокаут-раунде еще 23 балла.