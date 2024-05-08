Прямой эфир

Егор Сидоров завершил сезон в Западной хоккейной лиге

08 мая 2024 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

111 очков. Таким получился сезон у Егора Сидорова в Западной хоккейной лиге. Этой ночью клуб с белорусом в составе не сумел выйти в финал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Сидоров завершил сезон в Западной хоккейной лиге-1

Дальше победителя регулярки не пустил Мус-Джо. В решающей встрече наш соотечественник бомбардирскими навыками не блеснул. Тем не менее соревновательный год форвард провел уверенно. В гладком сезоне у Сидорова в 66 дуэлях 88 результативных действий. В нокаут-раунде еще 23 балла.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские байдарочники выиграли заезд олимпийской квалификации
08 мая 2024 11:39

Белорусские байдарочники выиграли заезд олимпийской квалификации

Женская сборная Беларуси по футболу U16 победно завершила турнир развития
07 мая 2024 20:05

Женская сборная Беларуси по футболу U16 победно завершила турнир развития

Саснович успешно справилась с квалификацией теннисного турнира категории 1000 в Риме
07 мая 2024 20:05

Саснович успешно справилась с квалификацией теннисного турнира категории 1000 в Риме

«Шахтёр» обыграл «Энергию» в первом матче финальной серии ЧБ по волейболу
07 мая 2024 19:57

«Шахтёр» обыграл «Энергию» в первом матче финальной серии ЧБ по волейболу

Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги
07 мая 2024 19:36

Тысячи детей приняли участие в традиционном турнире по гандболу ZUBR CUP – итоги

МФК «Минск» стал полуфиналистом ЧБ по мини-футболу
07 мая 2024 17:51

МФК «Минск» стал полуфиналистом ЧБ по мини-футболу

Анна Терех выиграла велогонку в Италии
07 мая 2024 14:02

Анна Терех выиграла велогонку в Италии

Юношеская сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке чемпионов
07 мая 2024 14:00

Юношеская сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке чемпионов

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в КНР
07 мая 2024 10:51

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в КНР

Белорусские хоккеисты потерпели поражение в матче со сборной России
07 мая 2024 10:50

Белорусские хоккеисты потерпели поражение в матче со сборной России

БК «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу
06 мая 2024 20:09

БК «Минск» с победы начал финальную серию женского чемпионата Беларуси по баскетболу

В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги
06 мая 2024 19:32

В Минске состоялось внеочередное заседание исполкома АБФФ – итоги