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Егор Герасимов выбыл из теннисного турнира ATP-250 в Индии

01 февраля 2022 15:18
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Новости Беларуси. Недолгим получился турнирный путь у Егора Герасимова по теннисному турниру ATP-250 в Индии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Егор Герасимов выбыл из теннисного турнира ATP-250 в Индии-1

Белорус завершил борьбу после первого же матча. Дальше нашего спортсмена не пустил более рейтинговый оппонент – финский теннисист Эмиль Руусувуори. Первый сет наш земляк отдал без борьбы 0:6, а вот во втором навязал ожесточенное сопротивление. Но увы, на тай-брейке все же вынужден был капитулировать – 11:13.  

# Теннис # Эмиль Руусувуори # Егор Герасимов # Фотофакт

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