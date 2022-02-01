Егор Герасимов выбыл из теннисного турнира ATP-250 в Индии

Белорус завершил борьбу после первого же матча. Дальше нашего спортсмена не пустил более рейтинговый оппонент – финский теннисист Эмиль Руусувуори. Первый сет наш земляк отдал без борьбы 0:6, а вот во втором навязал ожесточенное сопротивление. Но увы, на тай-брейке все же вынужден был капитулировать – 11:13.