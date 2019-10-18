Егор Герасимов в напряженной борьбе уступил теннисисту Андрею Рублеву в «Кубке Кремля»

Новости Беларуси. Егор Герасимов покидает одиночный разряд теннисного турнира «Кубка Кремля», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 финала белорус в напряженной борьбе уступил россиянину Андрею Рублеву.

Спортсмены обменялись победами в первых двух партиях, но в третьем сете сил у Герасимова не хватило. Егор уступает – 6:7, 7:6 и 2:6. Матч продолжался 2 часа и 19 минут.