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КХЛ. Минское «Динамо» сокрушительно проиграло нижегородскому «Торпедо»

17 октября 2019 20:29
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» с неудачи начинает свою очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» сокрушительно проиграло нижегородскому «Торпедо»-1

На «Минск-Арене» команда Крейга Вудкрофта была безжалостно бита нижегородским «Торпедо». Уже в первом периоде «бело-синие» были вынуждены трижды капитулировать. Во второй части матча минчане получили еще одну пробоину, а в третьем периоде за воротами хозяев еще дважды зажигался красный свет.

В итоге «зубры» уступают – 0:6. Это поражение стало пятым подряд для минчан. Шанс реабилитироваться перед родной публикой «зубры» получат 22 октября. Ждём в гости «Барыс» из Нур-Султана.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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