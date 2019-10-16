«У нас очень хорошие команды». На кого делают ставки в тяжёлой атлетике Беларуси

Новости Беларуси. Белорусская школа тяжелой атлетики по-прежнему в тренде и весьма конкурентоспособна на мировом помосте, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Но что было бы, если бы Олимпиада случилась уже завтра? Готовы ли белорусские тяжелоатлеты тягаться с остальным миром? И какие килограммы стоит ожидать в Токио? Корреспондент Юлия Силипицкая разбиралась, как менялись чемпионские суммы от олимпиады к олимпиаде. В 2008 году в Пекине 20-летний Андрей Арямнов выступал в весе до 105 килограммов. Тогда он поднял 436 килограммов и стал олимпийским чемпионом. Эту цифру сегодня знают все – 436 килограммов.

На следующей Олимпиаде в 2012 году чемпион Алексей Торохтий из Украины смог показать результат в 412 килограммов. Но тогда ктайская призовая тройка отсутствовала в Лондоне, зато будущий чемпион Рио, Руслан Нурудинов занял четвертое место, а в 2016-м смог приблизится к пекинскому достижению Арямнова – 431 килограмм. Белорус Андрей Арямнов завоевал серебро на ЧМ по тяжёлой атлетике На сегодня результат китайской Олимпиады Андрея Арямнова никто не превзошел. Белорус долгое время отсутствовал как на мировом, так и отечественном помостах. Уже поменялись правила, и его веса – 105 килограммов – не существует.

Однако Арямнов вернулся и на чемпионате мира-2019 поднял 426. Этой суммы хватило бы для серебра Олимпиады в Рио. Поэтому прогнозируем: на Играх-2020 он вполне может оказаться на пьедестале. Но это будет уже новый вес – до 109 килограммов. В мировой тяжелой атлетике на сегодня есть 10 категорий, а олимпийских из них 7.

Виктор Шершуков, главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

У нас очень хорошие команды, по два состава. Для нас абсолютно это не повлияло никак. Мы просто по-другому начали готовиться и по-другому начали планировать. У нас по составу на три Олимпиады есть ребята, поэтому мы готовимся уже дальше, к следующей Олимпиаде. Если бы нам дали столько лицензий, по крайней мере, можно отвечать за 3-4 медали олимпийские, которые мы планируем однозначно. Виктор Шершуков: «Если бы было чуть больше лицензий, у нас вообще бы было все в шоколаде»

Также отличительная черта этого олимпийского цикла – появление рейтинговых турниров. На них можно добрать недостающие баллы. В зачет идут минимум шесть стартов. Совсем недавно Арямнов вернулся из Сан-Марино как раз с такого старта. Улов – золото и третья позиция в олимпийском рейтинге. Виктор Шершуков:

Сложнейшая нагрузка – выступать на таких турнирах очень много и часто. Спортсмены очень много травм получают. Еще один претендент на медали азиатской чеканки – Евгений Тихонцов. Европу он выиграл с результатом 400 килограммов, в весе до 96 килограммов. На мире показал 398, но в не олимпийской категории 102. Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал золото Кубка Средиземноморья в Сан-Марино Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Если обратимся к 2016 году в Рио, для справки – олимпийский чемпион в весе до 94 килограммов иранец Сохраб Моради первенствовал с суммой двоеборья 403 килограмма. Как видим, наш атлет был бы в призах.

В Токио будет назван лучший в весе до 96 килограммов. Здесь в рейтинге Тихонцов – третий. Напомним, сейчас у мужской национальной команды только одна квота. Столько же имеют и женщины. Сегодня у леди в дружине произошла смена поколений. Ну и, как у мужчин, изменение весов.

Валентин Короткин, главный тренер женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Весовая категория для нас была не совсем удачная, потому что у нас лидеры находились в весовых категориях 69 килограммов. Традиционно для нас эта весовая категория сильная. Сделали категорию 71 килограмм, и она не олимпийская. Получается, что нужно выступать в весе или в 64 килограммов, что проблематично с большой сгонкой веса, или же в весе 76. Поэтому мы надежды по олимпийским медалям связываем с категорией 76 килограммов.

Дарья Наумова – серебряный призер Олимпийских игр в Рио в весовой категории до 75 килограммов, ей покорился вес 258. Отставание от чемпионки внушительный – минус 16 килограммов. В Токио категория будет до 76, и в ней на медали претенденток предостаточно. Здесь чемпионка мира – кореянка Сим. Ее килограммы – 276. У Наумовой – 244. Обратите внимание, до виртуального золота – более 30 килограммов! Поэтому Наумовой нужно прибавить. И много. Рискнем предположить – не менее 15 килограммов. Только в этом случае она может замахнуться на пьедестал.