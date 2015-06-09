Дзюдо: почему действия судьи похожи на танец и какой элемент нужно исключить из этого вида спорта?

Дзюдо – это не только броски, приемы и оценки. Это еще и свои традиции, особый колорит. Японский. Взаимоуважение и стремление к эстетичности – все то, что присуще Стране восходящего солнца, можно найти и в дзюдо.

Язык тела, жестов, мимики позволяет читать атлетов еще до выхода на ковер.

Сосредоточенность – вот определение к закулисью в дзюдо. Кто-то целиком и полностью погружается в себя, кто-то мысленно прорабатывает приемы. Хлопки по щекам – верный признак: атлет готов к дуэли.

Появление на татами судьи – знак к началу встречи. Делая шаг вперед, арбитр показывает, что готов к поединку, руки в стороны – приглашение бойцов к делу.

У дзюдоистов свой ритуал – рэй. Поклон служит и приветствием, и выражением уважения к сопернику и месту боя.

Валентина Василькова, судья национальной категории:

Сейчас уже немножечко изменены те традиции, которые были заложены. Сейчас рэй выполняется только при входе на татами, на покрытие в дзюдо, и только перед поединком в центре. В традиционном виде поклон выполнялся при входе на татами, при входе в рабочую зону и в третий раз – уже перед поединком. Есть такой момент, как рукопожатие. Это не является японской традицией, поэтому рукопожатие нужно исключить.

Язык дзюдо, а вместе с ним и все термины, разумеется, также из языка Страны восходящего солнца. Матэ, хаджиме, соре-маде – для непривычного уха эти слова – словно китайская, а, точнее, японская, грамота. Все участники состязаний, впрочем, понимают их легко. Начало поединка: «Хаджиме!»

Действия спортсменов на татами оцениваются по шкале от «кока» (самый легкий и малозначимый прием) до «иппон» (чистая победа).

И для каждой оценки – свой жест. Так что если добавить немного фантазии, движения рефери на татами можно сравнить со своеобразным танцем.

Впрочем, эти па определенно проиграют в грациозности действиям тренеров. Экспрессивная поддержка своих подопечных рулевого белорусской национальной команды Натика Багирова поистине превращает его в дирижера спортивного действа.

Сами атлеты, впрочем, признаются, что подсказки тренера улавливают далеко не всегда – в пылу борьбы слышишь чаще всего только свой внутренний голос.

Дарь Скрыпник, победительница этапа Кубка Европы по дзюдо:

Стараемся слышать, но не всегда получается это, на самом деле. Ты сам весь в схватке.

Игорь Жуков, бронзовый призер этапа Кубка Европы по дзюдо:

Во время борьбы слушаю зал, пытаюсь слушать, конечно, для себя вынести правильное. А в перерыве слушаю тренера, который сидит и секундирует мне.

Советы удобнее получать во время затишья. После каждого броска, а также если нужно сделать замечание, схватка берет паузу: сигнал для дзюдоистов – матэ.

Перерыв также возможность для борцов привести в порядок кимоно. Если спортсмен сам не обратит на это внимания, судья образным жестом напомнит об аккуратности в униформе.

А этот жест понятен даже непосвященному.

Похлопывания по ковру или сопернику – это призыв «сдаюсь!» Судья для остановки, окончания поединка использует термин «Соре-маде».

Но и на этом встреча не завершена. Ритуал поклона в конце также обязателен.

Валентина Василькова, судья национальной категории:

В конце они обязательно должны привести форму в порядок. Естественно, судья на этом настаивает, потому что эмоции после поединка бывают разные. И в красивом виде, как пришел, он должен принять либо победу, либо поражение.

Результат выступления спортсмена легко прочитать и без специального табло с баллами – просто по лицу тренера.

Разочарование для белорусских наставников и болельщиков было довольно частым по ходу медальных схваток. 7 из 10 поединков за подиум завершились не в пользу хозяев. Лишь Марине Слуцкой и Игорю Жукову удалось выиграть свои дуэли за «бронзу», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В единственном финале с белорусским участием Дарья Скрыпник приемом на удержание завоевала титул победительницы. Ее язык тела с легкостью трактовался как большая радость.

Погоня дзюдоистов за олимпийскими квалификационными баллами еще продолжится, и, будем верить, в Рио нам как можно чаще доведется видеть победный жест судьи в сторону белорусских атлетов.