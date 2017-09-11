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Вторая победа в сезоне: хоккеисты минского «Динамо» обыграли челябинский «Трактор»

11 сентября 2017 20:58
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» добилось второй победы в текущем чемпионате КХЛ. Что вдвойне приятно – сухой. На льду «Минск-Арены» оказались повержены гости из челябинского «Трактора», сообщили в программе «СТВ-спорт».

Начало встречи выдалось для «зубров» традиционно непростым, но чудо-гол в исполнении новичка Джека Скилле расслабил команду и придал уверенности. В дальнейшем успех закрепили голы Евгения Лисовца и Куинтона Хаудэна – 3:0. Скилле, к слову, принял участие и в этих результативных атаках – на его счету ассистентские баллы.

Источник фото: hcdinamo.by

# Хоккей Беларуси

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