Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» возвращается домой. Зубры на этой неделе начнут вторую в этом сезоне КХЛ домашнюю серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

11 сентября в 19:30 команда Горди Дуайера проведет матч с челябинским «Трактором».

Отметим, что пока в этом сезоне «Динамо» не впечатляет. За прошедшую выездную серию команда победила лишь однажды, бит оказался клуб «Сочи». На этой неделе, помимо игры с «Трактором», «Динамо» проведет еще 3 поединка: с «Ладой», «Автомобилистом» и «Металлургом» из Магнитогорска.