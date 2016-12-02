Бронзовый успех Владимира Чепелина

Новости Беларуси. Снова успех в биатлоне! Вслед за Дарьей Юркевич (здесь подробности) бронзового успеха в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде добился Владимир Чепелин.

Белорус допустил промах на первой стрельбе, но в дальнейшем на огневых рубежах был безупречен, и это гарантировало ему третье время в итоговом протоколе. Ну, а победу с двумя минутами штрафа праздновал действующий обладатель Хрустального глобуса Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, сообщили в программе «СТВ-Спорт».