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Юношеская сборная Беларуси по гандболу переиграла сверстников из России

17 марта 2023 12:00
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Гандболисты юношеской сборной Беларуси, составленной из игроков до 17 лет, провели заключительный товарищеский поединок со сверстниками из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по гандболу переиграла сверстников из России-1

Накануне прошел третий матч между коллективами. Наши парни взяли реванш за две предыдущие игры и одержали победу со счетом 33:31. Лучшим игроком в составе белорусской дружины признаны Владислав Бабрович, в составе гостей – Антон Аксюков.

Напомним, всего команды провели три противостояния. В первых двух сильнее были россияне – 27:22 и 39:27.

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# Гандбол # Фотофакт

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