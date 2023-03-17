Юношеская сборная Беларуси по гандболу переиграла сверстников из России

Гандболисты юношеской сборной Беларуси, составленной из игроков до 17 лет, провели заключительный товарищеский поединок со сверстниками из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне прошел третий матч между коллективами. Наши парни взяли реванш за две предыдущие игры и одержали победу со счетом 33:31. Лучшим игроком в составе белорусской дружины признаны Владислав Бабрович, в составе гостей – Антон Аксюков.

Напомним, всего команды провели три противостояния. В первых двух сильнее были россияне – 27:22 и 39:27.