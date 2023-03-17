Егор Шарангович вернулся в НХЛ после 6 пропущенных игр

Егор Шарангович после продолжительной паузы вновь вернулся в состав своей команды в Национальной хоккейной лиге. Он пропустил 6 игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его клуб «Нью-Джерси» дома проиграл «Тампе» в серии послематчевых буллитов – 3:4. Белорусский форвард сыграл в четвертой тройке нападения, провел на льду 11 минут и 39 секунд, один раз бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0». Кроме того, в серии буллитов Шарангович единственный из игроков «Нью-Джерси» реализовал свою попытку. В 62 матчах нынешнего сезона НХЛ Егор набрал 27 очков при показателе полезности «-6».