Хоккей. «Шахтёр» одолел «Динамо-Молодечно» и закрепил лидерство в серии
Новости Беларуси. Двумя матчами в Молодечно и Жлобине продолжился первый раунд плей-офф белорусской хоккейной Экстралиги. «Динамо-Молодечно» на своем льду в драматичном противостоянии уступило победу «Шахтер» в четвертой игре серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Горняки» вышли вперед на 6-й минуте встречи. Однако затем по ходу противостояния хозяева льда трижды поразили ворота солигорчан. И, казалось бы, у динамовцев появился шанс не только выиграть матч, но и сравнять счет в серии, но «горняки» не намеревались уступать и за последние 9 минут до конца поединка отличились четырежды. Как итог – 5:3 в пользу «Шахтера». Таким образом солигорчане упрочили лидерство в серии – 3:1.
Во втором противостоянии вечера встречались действующий чемпион страны «Металлург» и «Гомель». По ходу матча «сталевары» забросили три шайбы, гомельчане сумели ответить лишь раз. Финальный счет – 3:1 и «Металлург» становится на шаг ближе к следующей стадии.
Следующие поединки в обоих противостояниях пройдут 18 марта в Солигорске и Гомеле. А уже сегодня, 17 марта, выход в следующую стадию плей-офф могут оформить «Неман» и «Юность», ведущие в своих сериях со счетом 3:0.
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