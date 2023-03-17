Хоккей. «Шахтёр» одолел «Динамо-Молодечно» и закрепил лидерство в серии

Новости Беларуси. Двумя матчами в Молодечно и Жлобине продолжился первый раунд плей-офф белорусской хоккейной Экстралиги. «Динамо-Молодечно» на своем льду в драматичном противостоянии уступило победу «Шахтер» в четвертой игре серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горняки» вышли вперед на 6-й минуте встречи. Однако затем по ходу противостояния хозяева льда трижды поразили ворота солигорчан. И, казалось бы, у динамовцев появился шанс не только выиграть матч, но и сравнять счет в серии, но «горняки» не намеревались уступать и за последние 9 минут до конца поединка отличились четырежды. Как итог – 5:3 в пользу «Шахтера». Таким образом солигорчане упрочили лидерство в серии – 3:1.

Во втором противостоянии вечера встречались действующий чемпион страны «Металлург» и «Гомель». По ходу матча «сталевары» забросили три шайбы, гомельчане сумели ответить лишь раз. Финальный счет – 3:1 и «Металлург» становится на шаг ближе к следующей стадии.