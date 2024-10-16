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Две победы и одна ничья – итоги игрового дня ЧБ по хоккею

16 октября 2024 20:04
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В чемпионате Беларуси по хоккею продолжаются игровые баталии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Две победы и одна ничья – итоги игрового дня ЧБ по хоккею-1

В одном из них встречаются лидеры нынешнего розыгрыша. «Динамо-Молодечно» отправилось в столицу к местной «Юности». Гости выдают 100 % результат и не знают поражений со старта сезона, а это уже 13 матчей. Подопечные Игоря Руфа возглавляют турнирную таблицу текущего розыгрыша. Хозяева льда идут на втором месте, имея в активе 10 побед и 3 поражения. Команды показали яркий хоккей. Гости вышли вперед на пятой минуте усилиями Мирослава Михалева. Однако еще до перерыва Александр Китаров восстановил равновесие. Неуступчивая борьба наблюдалась на протяжение всего противостояния. Но итоговую победу праздновала «Юность». Подопечные Сергея Стася продолжают занимать второе место в турнирной таблице текущего розыгрыша.

Две победы и одна ничья – итоги игрового дня ЧБ по хоккею-3

Полные результаты игрового вечера на ваших экранах. Матчи хоккейной экстралиги возобновятся в субботу 19 октября.

# Хоккей Беларуси # Хоккей # ХК «Юность»

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