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Илья Шиманович завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом на турнире в Казани

04 ноября 2021 19:07
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Новости Беларуси. Белорусские пловцы продолжают выступление на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, турнир проходит в Казани. И у нас пополнение в медальной копилке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Илья Шиманович завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом на турнире в Казани-1

Илья Шиманович стал серебряным призером на дистанции 100 метров брассом. Наш пловец показал достойное время – 55 секунд и 77 сотых. Этого хватило для получения места в тройке сильнейших. Белорус претендовал на титул, но в финишном рывке уступил итальянцу.  

Илья Шиманович завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом на турнире в Казани-4

В финальных заплывах вечерней сессии принимала участие Анастасия Шкурдай. Она показала цифры 58 секунд 55 сотых и завершила свой решающий заплыв комплексным плаванием на 6 позиции.  

# Плавание # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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