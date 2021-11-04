Илья Шиманович завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом на турнире в Казани

Новости Беларуси. Белорусские пловцы продолжают выступление на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, турнир проходит в Казани. И у нас пополнение в медальной копилке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские пловцы продолжают выступление на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, турнир проходит в Казани. И у нас пополнение в медальной копилке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Илья Шиманович стал серебряным призером на дистанции 100 метров брассом. Наш пловец показал достойное время – 55 секунд и 77 сотых. Этого хватило для получения места в тройке сильнейших. Белорус претендовал на титул, но в финишном рывке уступил итальянцу.
В финальных заплывах вечерней сессии принимала участие Анастасия Шкурдай. Она показала цифры 58 секунд 55 сотых и завершила свой решающий заплыв комплексным плаванием на 6 позиции.