Белорус Алексей Алфёров вышел в финал ЧМ по боксу

Новости Беларуси. Алексей Алферов вышел в финал чемпионата мира по боксу, турнир проходит в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Алексей Алферов вышел в финал чемпионата мира по боксу, турнир проходит в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В поединке 1/2 белорус прошел оппонента из России – Савелия Садому. Таким образом, до титула лучшего файтера на планете нашему спортсмену осталось сделать один шаг.
Финал состоится в субботу, 6 ноября. Следует отметить, что Алферов является дебютантом чемпионата мира.