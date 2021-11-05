Прямой эфир

Белорус Алексей Алфёров вышел в финал ЧМ по боксу

05 ноября 2021 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Алексей Алферов вышел в финал чемпионата мира по боксу, турнир проходит в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорус Алексей Алфёров вышел в финал ЧМ по боксу-1

В поединке 1/2 белорус прошел оппонента из России – Савелия Садому. Таким образом, до титула лучшего файтера на планете нашему спортсмену осталось сделать один шаг.  

Белорус Алексей Алфёров вышел в финал ЧМ по боксу-4

Финал состоится в субботу, 6 ноября. Следует отметить, что Алферов является дебютантом чемпионата мира.  

# Мировой бокс # Алексей Алферов # Савелий Садома # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Шиманович завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом на турнире в Казани
04 ноября 2021 19:07

Илья Шиманович завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом на турнире в Казани

КХЛ. Минское «Динамо» разгромно проиграло нижегородскому «Торпедо»
04 ноября 2021 19:06

КХЛ. Минское «Динамо» разгромно проиграло нижегородскому «Торпедо»

Белоруски проиграли австралийкам в матче теннисного Кубка Билли Джин Кинг
04 ноября 2021 18:54

Белоруски проиграли австралийкам в матче теннисного Кубка Билли Джин Кинг