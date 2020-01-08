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«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»

08 января 2020 13:33
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Новости Беларуси. Белорусы удерживают лидерство в общем зачете в классе грузовиков гонки «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 января стартовал четвертый этап – экипажи доберутся до древнего города Аль-Ула.

Экипаж Вязовича удержал лидерство в гонке «Дакар-2020» после третьего этапа

Протяженность спецучастка будет еще большей – 453 километра. Маршрут включает как песчаные участки, так и гравийные дороги. Гонщики смогут набрать высокий темп, но ошибки в навигации существенно повлияют на результаты.

«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»-1

«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»-3

Напомним, накануне по итогам третьего этапа экипаж Вязовича был вторым, Василевского – пятым. В генеральной классификации белорусы удерживают первое место с гандикапом в 2 минуты.

«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»-6

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Два участка ехали первыми. В конце участка нас догнал Андрей Каргинов, на третий участок мы стартовали вместе с ним. По всему было видно, что задача у него была догнать нас любой ценой, отыграть какое-то время. Он рисковал, атаковал. Ждали, когда он нас догонит. И когда догнал, просто доехали за ним до финиша. При этом нам хватило нашего гандикапа, чтобы остаться лидерами.

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Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута – около 8 тысяч километров. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.

«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»-9

«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»-11

«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»-13

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Фотофакт

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