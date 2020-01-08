«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»

Новости Беларуси. Белорусы удерживают лидерство в общем зачете в классе грузовиков гонки «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 января стартовал четвертый этап – экипажи доберутся до древнего города Аль-Ула. Экипаж Вязовича удержал лидерство в гонке «Дакар-2020» после третьего этапа Протяженность спецучастка будет еще большей – 453 километра. Маршрут включает как песчаные участки, так и гравийные дороги. Гонщики смогут набрать высокий темп, но ошибки в навигации существенно повлияют на результаты.

Напомним, накануне по итогам третьего этапа экипаж Вязовича был вторым, Василевского – пятым. В генеральной классификации белорусы удерживают первое место с гандикапом в 2 минуты.