Экипаж Вязовича удержал лидерство в гонке «Дакар-2020» после третьего этапа

Новости Беларуси. МАЗ удержал лидерство в гонке «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут третьего дня соревнований увел участников в сторону границы с Иорданией.

Это самый высотный спецучасток на маршруте ралли – 1400 метров над уровнем моря. При этом самой сложной была последняя треть этапа: пески и камни требовали от экипажей предельной внимательности на низких скоростях.

Несмотря на сложнейшие условия, наши ребята справились. На финише экипаж Вязовича был вторым, Василевского – пятым. Это позволило сразу двум белорусским командам войти в десятку лучших в общем зачете: у экипажа Василевского – 10-ое время. А МАЗ Вязовича и вовсе лидирует, на 2 минуты опережая россиян!

7850 километров по территории Саудовской Аравии. Почему белорусы рассчитывают на победу в «Дакаре-2020»

Напомним, в классе грузовиков соревнуются 47 экипажей. Команды пройдут еще 9 этапов и преодолеют в общей сложности около 8 тысяч километров.