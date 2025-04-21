Национальная команда Беларуси по хоккею начала подготовку к туру сборных

Даниил Карпович, игрок национальной хоккейной сборной Беларуси:

Первая тренировка такая у нас была на объем, на катание, почувствовать, потому что все, наверное, в разной форме. Кто-то катался, кто-то не катался, поэтому достаточно много уделили времени катанию. В конце поиграли. Вот такая тренировка. Привести, наверное, себя в форму немного. Поэтому все отлично. Очень рад, что вызвали сборную, буду стараться пробиваться. И эти игры будут не пустыми. Это игры за сборную. Это всегда престиж.

В этом сезоне майское турне охватит три города в трех странах: наша команда сыграет в Астане, Тольятти и Минске. Завершится вояж 8 мая – в белорусской столице белорусы встретятся с дружиной России.