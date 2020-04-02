Довгалёнок о пандемии: «Это конкретная проверка для всего мирового спорта»

Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Богданович: «Сейчас самое главное – сохранить здоровье тех спортсменов, которые у нас есть»

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Я – оптимист. Я бы сформулировал по-другому: как изменится мир после этой пандемии? А спорт, наверное, подстроится уже под это всё остальное. Понимаете? Потому что сейчас нужно смотреть более глобально. Главное чтобы не изменился мир. Потому что мы смотрим все Евроньюс, мы смотрим все и другие каналы.

Там получается ситуация, что эта модель управления Евросоюза – она себя в этих тяжёлых условиях немножко показала с другой стороны. Совсем не с хорошей. Что каждая страна начала постепенно закрываться друг от друга. Я думаю, что это не совсем правильно. Нужно было выходить вместе, объединяться в этом плане.

А спорт? Для спорта это – проверка. Вот моё личное мнение: это конкретная проверка для всего мирового спорта. Потому что если брать историю олимпизма, проведения Олимпийских игр, Пьер Кубертен и всё остальное – там были войны. Там было понятно: допустим, есть диктаторы, которые устраивали Великую Отечественную, Первую, Вторую войну, и соответственно смещались какие-то Олимпийские игры либо останавливались. Здесь совсем другой противник. Здесь нет, кого обвинить. Обвинить коронавирус? Но он получается, невидимый, его никто не видит. И он распространяется молниеносно и очень быстро. Поэтому здоровья всем хотел бы пожелать, и самое главное – спорт всегда подстроится под то, как будет.