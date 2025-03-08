Дубль и ассист Алексея Протаса помогли «Вашингтону» победить «Детройт»

Дубль и ассист Алексея Протаса предопределили победу «Вашингтона» над «Детройтом» в одном из матчей чемпионата НХЛ 5:2, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Образцово белорус действовал в третьем периоде. Первый гол он забил на старте отрезка. Причем сделал это в меньшинстве. Затем представитель витебской школы хоккея забросил в равных составах. А под занавес встречи помог отличиться партнеру. Протас находился на льду почти 17 минут и заслужил звание первой звезды не только матча, но и всего игрового дня в НХЛ. В регулярном сезоне у нападающего 54 балла в 63-х встречах. Исполнитель близок к отечественному рекорду в сильнейшей лиге планеты.

Результативен был и младший Илья Протас. Этой ночью наш форвард совершил три ассиста в юниорской лиге провинции Онтарио. Увы, это не уберегло «Виндзор» от осечки в противостоянии с «Китченер Рейнджерс» 4:7. Молодой мастер действовал в центре первого звена и заработал показатель полезности 0. В регулярке белорус имеет 108 бомбардирских баллов в 57-ми дуэлях. Он входит в топ-5 бомбардиров и топ-4 снайперов лиги. «Виндзор» находится на втором месте в таблице и заблаговременно обеспечил участие в плей-офф.