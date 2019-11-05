Как готовится сборная Беларуси по хоккею к Турниру четырёх?

Новости Беларуси. На льду «Чижовка-Арены» стартовал первый сбор в текущем сезоне национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершится он международным Турниром четырёх, который пройдёт в Лиепае с 7 по 9 ноября. Главный тренер Михаил Захаров вызвал 24 игрока. На тренировке побывала Юлия Силипицкая.

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